Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зазначається, що причиною рішення Путіна став "хаос" після початку операції ЗСУ на Курщині і провалена оборона.

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В Курській області знову змінили губернатора

За словами російських журналістів, заміну Смірнову влада почали шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили лише напередодні.

Головні проблеми, з якими не впорався Смірнов – це невдоволення і протести переселенців із контрольованих ЗСУ районів, а також конфлікти з главами муніципальних утворень, яких губернатору не вдалося змістити.

Але місцеві чиновники майже одразу після оголошення про відставку Смирнова знайшли ще одну причину.

Він же займався будівництвом оборонних споруд на кордоні з Україною. Які ніякого толку не дали в критичний момент. Там тепер розборки та кримінальні справи. Можливо, дійшли, нарешті, до вищого керівництва і результати ревізії,

– розповів один з чиновників російському виданню "Верстка".

У результаті термін правління Смірнова виявився рекордно коротким: включаючи період у статусі виконувача обов'язків він становив лише 209 днів.

Тимчасовим виконувачем обов'язків глави регіону назначили Алєксандра Хінштейна. На зустрічі з ним Путін заявив, що його досвід, зокрема як радника директора Росгвардіі у 2016 – 2018 роках, робить його хорошим кандидатом для "кризового управління" в "тій ситуації, в якій Курська область зараз перебуває".