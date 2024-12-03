Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій.

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Бійці ССО на Курщині зайшли прямо на позиції ворога

В одному з нічних епізодів, воїни ССО тихо пробралися просто на ворожі позиції і знищили 7 росіян та своїми діями змусили решту здатися у полон.

Вказується, що 8 російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд.

Під час іншого успішного нальоту, бійці Сил спеціальних операцій вночі знищили ще 10 загарбників. Зазначається, що після виконання спеціальних дій, група CCO відходила без втрат.

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