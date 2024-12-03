Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций.

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Бойцы ССО на Курщине зашли прямо на позиции врага

В одном из ночных эпизодов, воины ССО тихо пробрались прямо на вражеские позиции и уничтожили 7 россиян и своими действиями заставили остальных сдаться в плен.

Указывается, что 8 российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд.

Во время другого успешного налета, бойцы Сил специальных операций ночью уничтожили еще 10 захватчиков. Отмечается, что после выполнения специальных действий, группа CCO отходила без потерь.

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