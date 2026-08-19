В движении утверждают, что потеря башен могла затруднить обмен информацией между оккупантами.

Что известно об уничтожении трех башен?

Эти объекты использовались для передачи информации и обеспечения связи между командными пунктами российских подразделений, действующих на этом участке фронта. После потери сразу нескольких элементов коммуникационной сети возникли перебои с обменом оперативной информацией и передачей приказов.

Партизаны ослабили связь оккупантов: смотрите видео

В частности, по данным партизан, это могло повлиять на взаимодействие между 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и 1443-м мотострелковым полком.

Удар по системе управления россиян в Курской области: смотрите видео

Из-за проблем со связью российским военным сложнее согласовывать действия, передавать информацию и оперативно реагировать на изменения ситуации.

Уничтожение башен связи оккупантов: смотрите видео

Напомним, агенты партизанского движения "АТЕШ" заявили о диверсии вблизи Воронежа, в ходе которой была уничтожена кабина российского электровоза. Локомотив использовался для военных перевозок, а сам поезд готовили к отправке в Купянском направлении.

Из-за повреждения кабины дальнейшая эксплуатация электровоза стала невозможной. После диверсии в работе железнодорожного узла возникли перебои, которые могли задержать формирование и отправку следующих военных эшелонов.

Партизаны подчеркнули, что даже повреждение одного локомотива может повлиять на военную логистику, поскольку по железной дороге перевозятся боеприпасы, топливо, вооружение и техника. Такие удары по тыловой инфраструктуре могут затруднять снабжение российских подразделений и влиять на темпы их действий.