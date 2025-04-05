Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга в пятницу, 4 апреля.

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Зеленский высказался о ситуации на Курщине

Владимир Зеленский заявил, что на Курском направлении военные сдерживают "очень серьезную группировку" россиян, которая могла бы атаковать с других направлений по всей линии фронта.

Мы держим большое количество военных, 64 тысячи россиян на Курском направлении, 64 тысячи их войск,

– подчеркнул президент.

По его словам, россияне хотят полностью вытеснить украинские силы с приграничных территорий до "символических" дат, которые имеют значение для Кремля.

Но пока что мы контролируем ситуацию, мы там находимся и для нас это очень важно,

– добавил Зеленский.

Президент также отметил, что сейчас "никакого окружения" украинской группировки в Курской области нет.

К слову, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что для последнего контрнаступления на Курщине россияне перебросили туда все элитные силы: подразделения ДШВ, морскую пехоту, отдельные дивизии.