Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу в п'ятницю, 4 квітня.

Читайте також В армію Росії заберуть рекордну кількість осіб: військовий оглядач зауважив важливий нюанс

Зеленський висловився про ситуацію на Курщині

Володимир Зеленський заявив, що на Курському напрямку військові стримують "дуже серйозне угрупування" росіян, яке могло б атакувати з інших напрямків по всій лінії фронту.

Ми тримаємо велику кількість військових, 64 тисячі росіян на Курському напрямку, 64 тисячі їх військ,

– підкреслив президент.

За його словами, росіяни хочуть повністю витіснити українські сили з прикордонних територій до "символічних" дат, які мають значення для Кремля.

Але поки що ми контролюємо ситуацію, ми там знаходимося і для нас це дуже важливо,

– додав Зеленський.

Президент також наголосив, що наразі "жодного оточення" українського угрупування в Курській області немає.

До слова, раніше заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що для останнього контрнаступу на Курщині росіяни перекинули туди всі елітні сили: підрозділи ДШВ, морську піхоту, окремі дивізії.