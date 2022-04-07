Курт Уолкер предположил, станет ли Украина членом НАТО

Война в Украине продемонстрировала, что государство должно двигаться к членству в Североатлантическом альянсе. Однако НАТО еще не дошло до стадии осознания этого.

Но это возможно в долгосрочной перспективе. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале рассказал Курт Уолкер – экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины.

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"Из опыта войны в Украине мы поняли, что мы должны двигаться к членству Украины, Грузии, Молдовы в НАТО, и даже Беларуси, когда там изменится режим. НАТО еще не дошло до стадии этого осознания", – подчеркнул Уолкер.

По его мнению, Украина сможет вступить в НАТО только тогда, когда Россия перестанет быть автократией – то есть, Владимир Путин не будет у власти. А также после того, как Россия потерпит полное поражение в Украине, а в Европе воцарится новая стабильность.

Тогда мы сможем строить систему безопасности на долгую перспективу,

– добавил Уолкер.

Полное интервью с Куртом Уолкером смотрите в 21:00 на ютубе 24 канала.