Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на иранскую службу "Радио Свобода".

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Куруш Сегати присоединился к ВСУ

О своем решении вступить в ряды ВСУ Куруш Сегати объявил 18 марта. На своей странице в X он написал, что присоединился к Интернациональному легиону, чтобы "участвовать в борьбе против преступника Путина и его сторонников".

По словам Сегати, Россия нанесла много вреда Ирану за последние 200 лет.

Журналист выехал из Ирана в Турцию в 2004 году, а оттуда в США, где получил гражданство. Впоследствии Сегати работал в иранской службе "Голоса Америки". Последние годы он работал на оппозиционном телеканале Iran International, который базируется в Лондоне.

Сам Куруш Сегати рассказал, что одной из мотивов его вступления в ВСУ было изменить представление об иранцах. Журналист подчеркнул, что не все иранцы поддерживают "Исламскую республику", которая сейчас сотрудничает с Россией.

Я пытаюсь послать сигнал солидарности между иранцами и украинцами, чтобы украинцы не ассоциировали иранцев с действиями "Исламской республики",

– сказал он.

Сейчас журналист воюет на передовой в Украине, которую он называет своим "вторым домом". Также известно, что Сегати женат на гражданке Украины.