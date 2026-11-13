Кушнер и Виткофф спешат в Москву не ради мира: Безсмертный объяснил их истинную цель

Американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби отправились в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Однако эта спешка может быть связана не столько с поиском мира, сколько с попыткой обсудить с Кремлем сценарии, которые возникли в ходе переговоров.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему американские представители спешат к российскому президенту, как на них повлияло поведение украинской делегации и почему он не считает переговоры реальным шагом к миру.

Почему Кушнер и Виткофф так спешат к Путину

Безсмертный обратил внимание, что российская делегация в Абу-Даби не имела полномочий принимать конкретные решения. Несмотря на присутствие дипломатов и представителей Генштаба, фактически позицию Москвы представлял только Владимир Мединский.

По мнению дипломата, американцы поняли, что не получили от россиян конкретных предложений. Зато они услышали предположения украинской стороны, которые теперь могут обсудить с Путиным.

Наслушавшись мечтаний Арахамии, Виткофф и Кушнер полетели предлагать Путину часть этих мечтаний, которые теперь будут нанизывать на озвученный Трампом каркас,

– пояснил Безсмертный.

Он предупредил, что это может стать новым испытанием для Украины, ведь обсуждение возможных сценариев еще не означает согласия Киева на них.

Напомним, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоялись 10 – 11 ноября. Стороны обсуждали территориальные вопросы, гарантии безопасности и возможные шаги для завершения войны. Также речь шла о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500", однако окончательные параметры соглашения пока не объявлены.

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Зачем американцы едут в Москву

Дипломат считает, что Виткофф и Кушнер использовали переговоры не для достижения конкретного результата, а для того, чтобы заложить основу для дальнейших политических маневров.

Эту встречу Виткофф и Кушнер использовали, чтобы завтра спасти себя. Их сейчас не интересуют переговоры по существу – они спасают себя и своего босса,

– заявил он.

Бессмертный связывает это с политической ситуацией в США и перспективой укрепления позиций демократов в Конгрессе. Представители Трампа пытаются показать, что переговорный процесс продвигается, хотя ключевые противоречия между Украиной и Россией остаются.

Отметим, что в совместном заявлении Украины, США и европейских партнеров подчеркивается, что будущее соглашение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Также речь шла о необходимости надежных гарантий безопасности.

Безсмертный обратил внимание, что Виткофф добавил в это заявление отдельные абзацы о сложности территориальных решений. Такие формулировки могут создавать впечатление готовности Украины к уступкам.

Почему поездка в Москву не означает приближения мира

Безсмертный подчеркнул, что не видит признаков изменения позиции Кремля. Возвращение Мединского в переговорную группу подтверждает нежелание России переходить к предметному диалогу.

Москва с места не сдвинулась. Ее программа и задачи понятны – это уничтожение Украины и украинцев, возвращение статус-кво к 1997 году,

– заявил дипломат.

Он призвал не воспринимать поездки американских представителей к Путину как доказательство приближения мирного соглашения. Без четких директив для украинской делегации и реального давления на Кремль переговорная активность может остаться лишь имитацией прогресса.