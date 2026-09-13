Если бы Украина согласилась уйти с этих земель, у нас было бы соглашение, – Кушнер о проблемах в переговорах

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил о подготовке основной части соглашения о прекращении войны в Украине и поиске подходящей формулы для замораживания конфликта. В ходе форума он подчеркнул, что главным препятствием в переговорах остаются территориальные требования России, с которыми Киев не согласен.

Выступление американского дипломата состоялось в формате видеосвязи на ежегодной встрече YES в Киеве.

Что сказал Кушнер о переговорах?

Переговорщик подчеркнул, что Белый дом серьезно настроен на достижение результата и видит заинтересованность в дипломатическом решении со стороны руководства Украины и России.

"Знайте, что президент Трамп очень серьезно относится к этому вопросу, как и мы с вами; президент Зеленский также решительно настроен, и, судя по тому, что мы видели и слышали, президент Путин тоже заинтересован в этом. Главное – найти правильную формулу, которая, надеюсь, устроит всех и позволит продвинуться вперед", – заявил Кушнер.

Представитель Вашингтона отметил, что Кремль уже четко обозначил границы территорий, которые стремится подчинить себе. По его словам, ключевая задача посредников заключается в определении компромисса с учетом реальной ситуации на линии фронта.

Если бы Украина захотела отойти к этой линии, у нас уже было бы готово остальное соглашение. Но Украина сейчас не хочет этого делать,

– подчеркнул Джаред Кушнер.

Он также добавил, что США стремятся как можно быстрее создать условия для прекращения боевых действий и замораживания активной фазы войны. Дипломат призвал участников консультаций к терпению и подчеркнул сложность геополитического процесса.

Основная цель переговоров и оценка позиций сторон

По словам переговорщика, достижение прочного мира требует значительных дипломатических усилий, ведь сторонам необходимо сформировать жизнеспособное рамочное соглашение. Впрочем, ускорить процесс мешает глубокое расхождение во взглядах на будущий статус регионов.

"Я всегда говорю: все кажется невозможным, пока не становится реальностью. Имея немалый опыт участия в сложных геополитических переговорах, я понимаю, что, к сожалению, не всегда можно раскрывать все карты. Однако мы твердо намерены искать путь вперед", – заверил спецпосланник Белого дома.

Кушнер подчеркнул, что прекращение войны будет выгодно для гражданского населения и для военнослужащих. Американская сторона рассчитывает на дальнейший прогресс и возобновление консультаций в трехстороннем формате с участием Киева, Вашингтона и Москвы.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы сообщали о том, что спецпредставители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф совершили дипломатические визиты в Москву и Киев для обсуждения новых мирных инициатив. В дальнейшем переговорщики планируют вернуться в столицу Украины при наличии предметных оснований для переговоров.