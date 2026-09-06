Кушнер рассказал, о чем беседовал с Путиным, и анонсировал "новые идеи" по поводу мира

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По его словам, беседа была "очень конструктивной и содержательной".

Об этом он рассказал журналистам в Киеве 6 сентября, сообщает 24 Канал.

Что Кушнер рассказал о переговорах с Путиным?

Кушнер отметил, что спецпредставитель США Стив Виткофф встречался с Путиным значительно чаще, чем он сам. В то же время встречу накануне он назвал содержательной и позволившей обсудить дальнейшие шаги.

Мы не были в этом регионе уже шесть месяцев, и, очевидно, ситуация развивается, и мы пообещали президенту Зеленскому, что в следующий раз, когда поедем в Россию, мы также посетим Украину,

– сказал он.

По словам Кушнера, во время встречи с Путиным американская сторона обсудила ряд идей, которые ранее не дали желаемого результата.

"Мы действительно пытались подумать, какие именно элементы необходимы для того прочного мира, о котором мы говорили. И что именно Россия может от этого получить, что может получить Украина, и что может получить мир. И это был очень плодотворный диалог", – подчеркнул Кушнер.

Вашингтон видит перспективу в возвращении к трехстороннему формату переговоров. Кушнер подчеркнул, что американские представители уже провели контакты с обеими сторонами и надеются на дальнейший прогресс.

Мы выдвинули немало новых идей, которые, на мой взгляд, могут быть полезны для этого процесса, и, надеюсь, нам удастся их развить,

– подытожил Кушнер.

Напомним, Зеленский подвел итоги трех раундов переговоров с представителями США и европейскими партнерами, которые состоялись 6 сентября в Киеве. По его словам, все встречи были содержательными и касались, в частности, поддержки Украины в преддверии зимнего периода.

Особое внимание в ходе переговоров уделили подготовке Украины к возможному продолжению войны зимой. Киев рассчитывает на формирование "зимнего пакета" помощи от партнеров. Среди ключевых направлений поддержки Зеленский назвал усиление противовоздушной обороны и помощь энергетическому сектору.

Также речь шла о возможности использования американского сжиженного природного газа (СПГ) для нужд Украины. Зеленский подчеркнул, что Киев надеется на соответствующие договоренности с США и поддержку европейских государств. По его словам, в ходе переговоров удалось уделить значительное внимание подготовке к зимним вызовам и потребностям Украины в этот период.