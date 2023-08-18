Спасибо за то, что был у нас – Соляр едва сдержала слезы в эфире, вспоминая о Скрябине

Андрею Кузьменко, известному также как Кузьма Скрябин, 17 августа могло бы исполниться 55 лет. Без сомнений это человек, который оставил не только огромный след в музыкальной индустрии, но и в сердцах многих украинцев.

Его смерть стала большой утратой для Украины – потеря музыканта, режиссера, писателя, волонтера. Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр в эфире не сдержала эмоции, вспоминая Андрея Кузьменко в день его рождения 17 августа.

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Память о Кузьме будет жить

Кузьма был и стоматологом, и лейтенантом медицинской службы, а в своих интервью говорил, что хотел стать водителем мусоровоза. Конечно, Кузьменко помнят и за хорошее чувство юмора, поэтому и это могла быть обычная шутка.

Очевидно, больше всего знают и любят Кузьму за его музыкальную деятельность. Его песни до сих пор любят людей.

Пока живы его песни, а будут жить долго, будет жить и память об Андрее,

– растроганно заметила Екатерина Соляр.

Андрей Кузьменко был любящим сыном своих родителей, поэтому всегда пытался помогать им. Хотя они всегда подталкивали его к медицинской карьере, Кузьма избрал музыку – то, к чему лежала его душа.

Кузьма и война на Донбассе

А в 2014 году он, как и жизнь миллионов украинцев, перевернулся с приходом российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей. Поэтому Андрей много говорил о войне, активно помогал армии и открыто выражал свою позицию, критику.

Он не сдерживал ни собственных чувств, ни боли. Не сдерживаю ни эмоций, ни боли призываю и я вас. Раньше я говорила, что мы потом все расплачемся, но нет. Проживайте свои эмоции здесь и сейчас,

– призвала ведущая.

Действительно, с сожалением вспоминаешь об уходе такого светлого человека как Кузьма. Он был подлинным патриотом своей страны, волонтером. Поэтому его сегодня вряд ли можно встретить где-то на улицах Киева. Андрей обязательно был бы рядом с ребятами на передовой.

Еще с 2014 года он приглашал военных к себе домой. А с песнями и концертами и сам посещал восток.

"Вспоминаем Кузьму Скрябина и благодарим, что он у нас был", – с болью подытожила Соляр.

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