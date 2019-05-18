Квартира Зеленского в Крыму: расследование журналистов

О крымском имуществе Зеленских стало известно из декларации, которую подал тогда еще кандидат в президенты. Элитную квартиру в Ливадии площадью почти 130 метров Елена Зеленская купила за 164 тысячи долларов. Подземное паркоместо за девять тысяч долларов. Это по официальному тогдашнему курсу, который был восемь гривен за доллар.

Журналисты выяснили, что цена на элитную недвижимость семьи Зеленского занижена в два-три раза. "Одна из версий, которую озвучивали СМИ, риэлторы и юристы, таким образом была возможность указать в документах меньшую стоимость, чтобы платить меньше налогов", – рассказала в программе "Крым.Реалии" журналистка Анна Андриевская.

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Квадратный метр стоил Зеленским почти 1300 долларов, но в 2012 году на сайтах недвижимости квартиры в "Императоре" продавали по три-четыре тысячи долларов за квадрат. Элитный пентхаус Зеленские купили у Александра Буряка.

Сергей и Александр Буряк

Он был депутатом Верховной Рады Украины и вместе с братом владел "Brokbusinessbank", который продали в 2013 году. Согласно информации ЦИК, Буряк был наблюдателем от Зеленского на выборах в Кривом Роге. Однако в пресс-службе Зеленского опровергли, что крымскую квартиру купили дешево.

Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были оплачены все обязательные налоги и сборы. При незаконной аннексии Крыма семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Они намерены приехать в нее только после обязательного возвращения Крыма в Украину,

– заявили в пресс-службе Владимира Зеленского.

В интернете были объявления о продаже квартиры за 690 тысяч долларов. На фото комнаты с частичным ремонтом и большая терраса. По площади с квартирой Зеленских не совпадает, но то, что это их пентхаус анонимно подтвердил риэлтор, который бывал внутри.

Квартира, которая выставлена на продажу

Сказал, что квартиру купили новые владельцы в 2015 году, однако агентства утверждают, что пентхаус продавался вплоть до конца апреля 2019 года. О продаже проговорилась и консьержка дома.

Журналисты выяснили, кто является ближайшими соседями семьи Зеленских. Согласно российского регистра три квартиры на пятом этаже принадлежат родителям украинского депутата Виталия Хомутынника, который был соратником Януковича и голосовал за диктаторские законы, а теперь является партнером Игоря Коломойского.



ЖК "Император"

Раньше на земле ЖК "Император" были хозяйственные постройки Ливадийского дворца. Анонимно риелтор разъяснил почему элитный комплекс это "кот в мешке".

Земля не была оформлена согласно закону для строительства на ней жилого комплекса. Если российская власть признает этот дом самовольным строительством, то его могут снести, а такие примеры в Ялте уже были,

– рассказала журналистка Анна Андриевская.

Юрист украинского хельсинского союза по правам человека Анна Рассамахина объяснила, что Елена Зеленская вряд ли зарегистрирована в Крыму, поэтому ничто не мешает ей оформить сделку у нотариуса. Для органов власти Крыма, чтобы эта квартира перешла к другому владельцу надо вступить в правовые отношения с оккупационными властями Крыма.

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На одном из балконов висит баннер "Аренда, продажа". По указанному номеру сообщили, что в этом доме продается пять квартир площадью от 50 до 200 квадратных метров.

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