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      Квартира Зеленського у Криму: розслідування журналістів

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      Квартира Зеленського у Криму
      Квартира Зеленського у Криму / 24 канал

      Про кримське майно Зеленських стало відомо з декларації, яку подав тоді ще кандидат у президенти. Елітну квартиру в Лівадії площею майже 130 метрів Олена Зеленська купила за 164 тисячі доларів. Підземне паркомісце за дев'ять тисяч доларів. Це за офіційним тодішнім курсом, який був вісім гривень за долар.

      Журналісти з’ясували, що ціна на елітну нерухомість сім'ї Зеленського занижена у два-три рази. "Одна з версій, яку озвучували ЗМІ, ріелтори та юристи, що таким чином була можливість вказати в документах нижчу вартість, щоб платити менше податків", – розповіла в програмі "Крим.Реалії" журналістка Анна Андрієвська.

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      Квадратний метр коштував Зеленським майже 1300 доларів, але у 2012 році на сайтах нерухомості квартири в "Імператорі" продавали за три-чотири тисячі доларів за квадрат. Елітний пентхаус Зеленські купили в Олександра Буряка.

      Сергій та Олександр Буряк
      Сергій та Олександр Буряк

      Він був депутатом Верховної Ради України та разом з братом володів "Brokbusinessbank", який продали у 2013 році. Згідно з інформацією ЦВК, Буряк був спостерігачем від Зеленського на виборах у Кривому Розі. Проте у прес-службі Зеленського спростували, що кримську квартиру купили дешево.

      Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов'язкові податки та збори. Через незаконну анексію Криму родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Вони мають намір приїхати до неї лише після обов'язкового повернення Криму в Україну, 
      – заявили у прес-службі Володимира Зеленського.

      В інтернеті були оголошення про продаж квартири за 690 тисяч доларів. На фото кімнати з частковим ремонтом та велика тераса. За площею з квартирою Зеленських не збігається, але те, що це їх пентхаус анонімно підтвердив ріелтор, який бував усередині.

      Квартира
      Квартира, яка виставлена на продаж

      Сказав, що квартиру купили нові власники у 2015 році, проте агенції стверджують, що пентхаус продавався аж до кінця квітня 2019 року. Про продаж проговорилася й консьєржка будинку.

      Журналісти з'ясували, хто є найближчими сусідами родини Зеленських. Відповідно до російського реєстру три квартири на п'ятому поверсі належать батькам українського депутата Віталія Хомутинніка, який був соратником Януковича та голосував за диктаторські закони, а тепер є партнером Ігоря Коломойського.

      ЖК
      ЖК "Імператор"

      Раніше на землі ЖК "Імператор" були господарські будівлі Лівадійського палацу. Анонімно ріелтор роз’яснив чому елітний комплекс це "кіт в мішку".

      Земля не була оформлена згідно з законом для будівництва на ній житлового комплексу. Якщо російська влада визнає цей будинок самовільним будівництвом, то його можуть знести, а такі приклади в Ялті вже були,
      – розповіла журналістка Анна Андрієвська.

      Юристка української гельсінської спілки з прав людини Ганна Рассамахіна пояснила, що Олена Зеленська навряд чи зареєстрована в Криму, тому ніщо не заважає їй оформити угоду в українського нотаріуса. Для органів влади Криму, щоб ця квартира перейшла до іншого власника треба вступити в правові відносини з окупаційною владою Криму.

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      На одному з балконів висить банер "Оренда, продаж". За вказаним номером повідомили, що у цьому будинку продається п’ять квартир площею від 50 до 200 квадратних метрів.

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 20:30. Не пропустіть!

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      Теги: Володимир Зеленський Анексія Криму Новини України Новини Криму Новини політики
      Джерело: 24 канал
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