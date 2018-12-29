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      Квартиры для военнослужащих: первые защитники уже заехали в новые дома

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      Военнослужащие, которые были на Донбассе получили награды за службу, а также ключи от новых домов. В 80 квартирах отныне будут жить военнослужащие 92 бригады, а их соседями будут такие же защитники какие они. Стоит отметить, что впервые за историю независимой Украины в Харьковской области передали военным не отдельные квартиры, а два новых жилых дома.

      В новое жилье для военных 92 бригады первым пустили авдеевского четвероногого кота.

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      Два дома в Башкировке, под Харьковом, больше десяти лет были заброшенным, однако теперь здесь будут жить семьи военных. В одной из квартир будет жить Александр. Он в Вооруженных силах 25 лет, имеет много наград, однако самым ценным считает наручные часы, которые ему подарили.

      Эти часы будет напоминать мне о современной войне за независимость страны. Наш батальон с честью выполнил ту задачу, которая была поставлена,
      – отметил Александр Соловьянова.

      Министр обороны Степан Полторак наградил 51 военнослужащего наградами за службу.


      Министр обороны Украині Степан Полторак

      Авдеевка является оплотом мужественности и героизма как военных, так и гражданских. Это непростой участок нашей обороны. И там вы сделали все возможное, чтобы враг не продвинулся вперед ни на метр,
      – отметил министр обороны Украины.

      Кроме того, благодарность от Президента за "гуманитарное участие" получил и инструктор по стрельбе Дмитрий Борцов. Его подготовку уже прошли сотни военнослужащих, многие из них будет жить в новых квартирах.

      92 бригада станет первой в Украине, бойцов которой полностью обеспечат жильем. Для этого уже возводят третью многоэтажку и общежитие,которое должно вместить 350 военнослужащих. Остальным будут компенсировать арендованные квартиры.

      Напомним, что 28 декабря министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому военнослужащим существенно повысят зарплату. Поэтому в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17-18 тысяч гривен, будет получать почти 26 тысяч. Командир батальона вместо 14-ти будет получать 19-23 тысяч гривен, а зарплата командира роты составит 16 тысяч гривен, а не 12.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Степан Полторак Война
      Источник: 24 канал
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