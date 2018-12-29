Квартири для військовослужбовців: перші захисники вже заїхали в нові оселі

Військові, які були на Донбасі отримали відзнаки за службу, а також ключі від нових осель. У 80 квартирах відсьогодні мешкатимуть військові 92 бригади, а їхніми сусідами будуть такі ж захисники які вони. Варто зазначити, що вперше за історію незалежної України на Харківщині передали військовим не окремі квартири, а два нових житлових будинки.

У нове житло для військових 92 бригади першим впустили авдіївського чотирилапого кота.

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Два будинки в Башкирівці, що під Харковом, більше, ніж десять років були покинутим, проте відтепер тут житимуть родини військових. В одній із квартир мешкатиме Олександр. Він у Збройних силах 25 років, має багато нагород, проте найціннішим вважає наручний годинник, що йому подарували.

Цей годинник нагадуватиме мені сучасну війну за незалежність країни. Наш батальйон з честю виконав те завдання, яке було поставлене,

– зауважив Олександр Солов'янов.

Міністр оборони Степан Полторак нагородив 51 військового відзнаками за службу.



Міністр оборони України Степан Полторак

Авдєєвка є оплотом мужності та героїзму як військових, так і цивільних. Це непроста ділянка нашої оборони. І там ви зробили все можливе, щоб ворог не просунувся вперед ні на метр,

– наголосив міністр оборони України.

Окрім того, подяку від Президента за "гуманітарну участь" отримав й інструктор зі стрільби Дмитро Борцов. Його підготовку вже пройшли сотні військових, багато з них житиме в нових квартирах.

92 бригада стане першою в Україні, бійців якої повністю забезпечать житлом. Для цього вже зводять третю багатоповерхівку і гуртожиток, що має вмістити 350 військових. Решті компенсуватимуть орендовані квартири.

Нагадаємо, що 28 грудня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким військовослужбовцям суттєво підвищать заробітні плати. Відтак, у 2019 році командир бригади, який раніше отримував 17-18 тисяч гривень, отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону замість 14-ти отримуватиме 19-23 тисячі гривень, а зарплата командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12.