Квин ответила, как долго будут действовать санкции против России

США ввели против России мощные санкции из-за масштабной войны в Украине. Однако в обществе возникает вопрос, как долго будут действовать карательные меры.

На это во время интервью 24 каналу эксклюзивно ответила Кристина Квин – временно поверенная в делах США в Украине. Она рассказала о политике Запада по отношению к России в ближайшее время.

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Квин: Не остановимся в расширении санкций

Квин от имени США заявила, что пока не идет рчь о намерении снимать или ослаблять санкции против государства-террориста. Санкционное наказание будет продолжать действовать при определенных условиях.

Санкции будут действовать до тех пор, пока Путин будет действовать тем безответственным и противоправным способом, который действует сейчас,

– констатировала она.

Как отметила временно поверенная в делах США, уменьшать санкции нет в планах США. Страна наоборот планирует внедрять их во всех возможных областях до тех пор, пока российский диктатор не пересмотрит свое ошибочное поведение.

"Мы продолжаем расширять санкции с первых дней, как Россия нарушила украинские границы. Не остановимся расширять их и дальше", – заверила Квин.

Полное интервью с Кристиной Квин смотрите сегодня в 20:30 на ютубе 24 канала. Не упустите!