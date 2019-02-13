KyivNOTKiev: Лондонский аэропорт начал использовать правильную транслитерацию

В лондонском аэропорту Лутона начали писать правильное англоязычное название украинской столицы Kyiv вместо обрусевшего Kiev.

Это произошло в рамках кампании #CorrectUA, – сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

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Они отметили, что аэропорт Лутона 13 февраля сообщил в посольство о том, что компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.

У рамках кампанії «#CorrectUA», міжнародний Лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив Посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською: Kyiv!

#KyivNotKiev. pic.twitter.com/Jfe41VSGAh — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 февраля 2019 г.

К тому же, WizzAir ввела правильное написание столицы Украины на своем официальном сайте.

Почему возник резонанс вокруг названия рейсов в Киев?На 28 году независимости Украины рейсы в Киев до сих пор переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилось в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно.

Стоит отметить, что одними из первых отреагировали на призывы украинцев в Польше, где уже сменили транслитерацию украинского города на правильную. Также правильного написания собственного названия столицы Украины придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.

А вот Международные Авиалинии Украины отказались использовать название Kyiv в соответствии с правописанием, а используют российский аналог Kiev. Мол официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предполагает именно этот вариант.