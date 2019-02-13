#KyivNOTKiev: Лондонский аэропорт начал использовать правильную транслитерацию
В лондонском аэропорту Лутона начали писать правильное англоязычное название украинской столицы Kyiv вместо обрусевшего Kiev.
Это произошло в рамках кампании #CorrectUA, – сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.
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Они отметили, что аэропорт Лутона 13 февраля сообщил в посольство о том, что компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.
К тому же, WizzAir ввела правильное написание столицы Украины на своем официальном сайте.
Почему возник резонанс вокруг названия рейсов в Киев?На 28 году независимости Украины рейсы в Киев до сих пор переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилось в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно.
Стоит отметить, что одними из первых отреагировали на призывы украинцев в Польше, где уже сменили транслитерацию украинского города на правильную. Также правильного написания собственного названия столицы Украины придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.
А вот Международные Авиалинии Украины отказались использовать название Kyiv в соответствии с правописанием, а используют российский аналог Kiev. Мол официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предполагает именно этот вариант.