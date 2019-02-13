#KyivNOTKiev: Лондонський аеропорт почав використовувати правильну транслітерацію
У Лондонському аеропорті Лутона почали писати правильну англомовну назву української столиці Kyiv замість зросійщеної Kiev.
Це відбулося у рамках кампанії #CorrectUA, – повідомило посольство України у Великобританії у Twitter.
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Вони зазначили, що аеропорт Лутона 13 лютого повідомив посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.
До того ж, WizzAir впровадила правильне написання столиці України на своєму офіційному сайті.
Чому виник резонанс навколо назви рейсів до Києва?На 28 році незалежності України рейси до Києва й досі перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно.
Варто зазначити, що одними з перших відреагували на заклики українців у Польщі, де вже змінили транслітерацію українського міста на правильну. Також правильного написання власної назви столиці України дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.
А от Міжнародні Авіалінії України відмовилися використовувати назву Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev. Мовляв офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме цей варіант.