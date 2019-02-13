KyivNOTKiev: Лондонський аеропорт почав використовувати правильну транслітерацію

У Лондонському аеропорті Лутона почали писати правильну англомовну назву української столиці Kyiv замість зросійщеної Kiev.

Це відбулося у рамках кампанії #CorrectUA, – повідомило посольство України у Великобританії у Twitter.

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Вони зазначили, що аеропорт Лутона 13 лютого повідомив посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

У рамках кампанії «#CorrectUA», міжнародний Лондонський аеропорт Лутона 13 лютого 2019 року повідомив Посольство про те, що компанія WizzAir запровадила вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською: Kyiv!

#KyivNotKiev. pic.twitter.com/Jfe41VSGAh — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 февраля 2019 г.

До того ж, WizzAir впровадила правильне написання столиці України на своєму офіційному сайті.

Чому виник резонанс навколо назви рейсів до Києва?На 28 році незалежності України рейси до Києва й досі перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно.

Варто зазначити, що одними з перших відреагували на заклики українців у Польщі, де вже змінили транслітерацію українського міста на правильну. Також правильного написання власної назви столиці України дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.

А от Міжнародні Авіалінії України відмовилися використовувати назву Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev. Мовляв офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме цей варіант.