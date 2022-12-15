В Ла-Манше утонула лодка с мигрантами: на борту было около 50 человек, есть погибшие

В ночь на среду 14 декабря затонула лодка с мигрантами. Произошло это в проливе Ла-Манш между Англией и Францией. На борту судна было около 50 человек.

Известно, что на судне, которое пошло ко дну, находились 50 человек, в том числе женщины и дети. Большинство удалось спасти.

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Погибли по меньшей мере четыре человека

Теперь известно о том, что 43 человека удалось спасти. К сожалению, жизнь четырех человек оборвалась, когда небольшая лодка с мигрантами опрокинулась.

К самой спасательной операции привлечены вертолеты и спасательные шлюпки. Она начала около 3 часов в среду. За жизнь некоторых спасенных борются медики в больнице. Усложнила процесс спасения также температура воды. К моменту трагедии она достигала -4 градусов по Цельсию.

43 мигрантов удалось спасти в проливе Ла-Манш / Фото EPA

Первым на помощь пришел рыбак

Как рассказывают журналисты, первым услышал просьбу помочь местный рыбак. Он находился недалеко от места трагедии. И именно его команде удалось спасти 31 человека. Он проснулся с самого утра, когда его судно оцепили мигранты. Они "кричали о помощи".

Мужчина заметил, что за его судно вцепился один парень. Но потом выяснилось, что он был не единственным, кто нуждался в спасении.

Сначала я подумал, что это только он, а как только я поднял свое рыболовное снаряжение – это заняло около трех минут – я остановил свою лодку и выбежал наружу, а вдоль левого борта моей лодки свисало пятеро мигрантов,

– рассказал он.

Рыбалка добавил, что картина вокруг напоминала ему фильм о Второй мировой войне. В воде были люди, и они просили помочь и спасти. Лодку мигрантов начала относить, поэтому он решил закрепить ее веревкой и продолжила спасение.

По данным журналистов, по меньшей мере 44 711 мигрантов пересекли Ла-Манш в 2022 году. Для этого они использовали небольшие лодки. Наподобие той, что перевернулась на этот раз.

Шкипер Реймонд рассказал, что насчитал 45 человек. Они держались на развалившейся шлюпке и окружали его рыбацкую лодку. По имеющимся уже данным, их было не менее 47, если учитывать 43 спасенных и 4 погибших.

Реакция премьера Великобритании

Риши Сунак отреагировал на трагедию, произошедшую на проливе Ла-Манш.

Никто не рискует таким образом своей жизнью, если не чувствует, что у них нет другого выхода, и пока у нас не будет более доступных безопасных путей для людей, которые просят об убежище, есть опасность, что мы можем видеть больше таких инцидентов,

– отметил он.

Министр внутренних дел Суэлла Брейверман отметила, что ей известно о "тревожном инциденте". Глава ведомства "постоянно получает информацию", пока агентства реагируют и "срочно устанавливают все факты".

Это дни, которых мы боимся. Пересекать Ла-Манш на непригодных для плавания судах – это смертельно опасная попытка.

– подчеркнула она.

Британская политик Натали Элфик призвала Риши Сунака "срочно встретиться" с Эммануэлем Макроном. По ее мнению, нужно совместно организовать патрулирование в Ла-Манше и пляжах. Это позволит предотвратить выход в воду таких судов, а значит, по ее мнению, сможет спасти человеческие жизни.