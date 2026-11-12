Лачен выиграл апелляцию против скандальной журналистки Крюковой: она заплатит 21 тысячу гривен

Киевский апелляционный суд встал на сторону блогера и волонтера Игоря Лаченкова в деле о защите чести и достоинства. Ранее журналистка Светлана Крюкова подала против него иск, однако теперь суд отменил решение суда первой инстанции.

Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного суда от 10 ноября, пишет hromadske.

Что известно о решении суда?

Светлана Крюкова, ранее работавшая в издании "Страна", подала иск против Лаченкова еще в сентябре 2024 года. Она считала, что блогер нарушил ее право на защиту чести и достоинства.

В апреле 2026 года Святошинский районный суд Киева вынес решение по этому делу. Однако 10 ноября апелляционная инстанция отменила его и вынесла новое решение в пользу Лаченкова.

Сам блогер в комментарии hromadske назвал решение справедливым, а иск Крюковой – безосновательным.

Что касается иска – каждый имеет право обратиться в суд, и госпожа Крюкова этим правом воспользовалась. Я же с самого начала считал этот иск необоснованным, и суд это подтвердил,

– сказал он.

Что известно о Светлане Крюковой?

Крюкова была заместителем главного редактора издания "Страна" с 2016 по 2022 год. В 2022 году издание попало под санкции СНБО.

По данным движения "Честно", журналистка распространяла ложную информацию о принудительной украинизации и штрафах за общение на русском языке. Также перед полномасштабным вторжением России она отрицала угрозу нападения на Украину.

В сентябре 2024 года Крюкова также подала иск о защите чести и достоинства против военнослужащего Романа Синицына.

В июле того же года она сообщила, что временно приостанавливает журналистскую деятельность в связи с декретным отпуском.

В какой скандал ранее попал Лачен?

Напомним, в марте 2026 года между блогером Игорем Лаченковым и мэром Днепра Борисом Филатовым разгорелся публичный конфликт. После взаимных обвинений в соцсетях Лачен заявил, что воспринимает высказывания городского головы как личные угрозы.