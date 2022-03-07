Ладно, вы не закрываете небо, но почему не даете самолеты, – Верещук Западу

Ирина Верещук обратилась к Западу. В частности, она заявила, что раз уж они не закрывают небо, то почему не дают самолеты.

Соответствующее заявление вечером 7 марта в эфире канала "Рада" сделала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Она говорила фактически о бездействии Запада.

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Верещук обратилась к Западу относительно самолетов

Ирина Верещук сказала, что от мира есть много слов, но есть и помощь. В частности, вспомнила, как к премьеру во время заседания позвонил его коллега из Польши и сразу спросил, какая нужна помощь.

Здесь у нас вопрос – хорошо, мы не закрываем небо, потому что мы не можем и боимся. А почему не даем тогда самолеты? Почему мы не получаем нужные вертолеты? Почему пилоты, которые бомбили Алеппо (город в Сирии, который бомбила Россия, – 24 канал), сегодня бомбят наш Харьков,

– заявила Верещук.

Чиновница поставила риторический вопрос, почему мы не можем себя защитить. Она также объяснила, что заметила, как Красный Крест ползает перед Россией.



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