Відповідну заяву ввечері 7 березня у ефірі каналу "Рада" зробила віцепрем'єр-міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона говорила фактично про бездіяльність заходу.
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Верещук звернулась до Заходу щодо літаків
Ірина Верещук сказала, що від світу є багато слів, проте є й допомога. Зокрема пригадала, як до прем'єра під час засідання зателефонував його колега з Польщі й відразу напитав, яка потрібна допомога.
Тут у нас питання – добре, ми не закриваємо небо, бо ми не можемо й боїмось. А чому не даємо тоді літаки? Чому ми не отримуємо потрібні гвинтокрили? Чому пілоти, які бомбили Алеппо (місто в Сирії, яке бомбила Росія – 24 канал) сьогодні бомблять наш Харків,
– заявила Верещук.
Політикиня постачила риторичне питання, чому ми не можемо себе захистити. Вона також пояснила, що наразі помітила, як Червоний Хрест плазує перед Росією.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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