Відповідну заяву ввечері 7 березня у ефірі каналу "Рада" зробила в іцепрем' єр-міністерка м іністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона говорила фактично про бездіяльність заходу.

Зауважте У Рівному збирають підписи про закриття неба

Верещук звернулась до Заходу щодо літаків

Ірина Верещук сказала, що від світу є багато слів, проте є й допомога. Зокрема пригадала, як до прем'єра під час засідання зателефонував його колега з Польщі й відразу напитав, яка потрібна допомога.

Тут у нас питання – добре, ми не закриваємо небо, бо ми не можемо й боїмось. А чому не даємо тоді літаки? Чому ми не отримуємо потрібні гвинтокрили? Чому пілоти, які бомбили Алеппо (місто в Сирії, яке бомбила Росія – 24 канал) сьогодні бомблять наш Харків,

– заявила Верещук.

Політикиня постачила риторичне питання, чому ми не можемо себе захистити. Вона також пояснила, що наразі помітила, як Червоний Хрест плазує перед Росією.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!