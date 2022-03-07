Підписи жителів збирають на вулицях, у магазинах, установах, храмах та укриттях. Збір підписів прокоментував також начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
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Він переконаний, що треба позбавити ворога можливості бомбардувати наші мирні міста і села.
Мешканці Рівненщини усі в один голос закликають світову спільноту закрити небо над Україною. А кожен день зволікання коштує життів наших громадян,
– заявив Коваль.
Зауважимо, що підписи збирають також інші українські області. Зокрема мовиться про Тернопільську, Одеську та Запорізьку області.
У Рівному збирають підписи про закриття неба / Фото ОДА Рівненщини
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