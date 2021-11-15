Lamborghini и Rolls Royce: Украина передала Германии элитные авто международных мошенников

Офис генпрокурора передал компетентному органу Германии Lamborghini и Rolls Royce по запросу о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме. Стоимость этих двух автомобилей элит-класса более 1 миллиона евро.

Передача машин состоялась 13-14 ноября в международном пункте пропуска "Борисполь-аэропорт". Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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В настоящее время состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества – автомобилей элит-класса,

– отметила она.

Генпрокурор указала, что ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения:

вещи;

культурные ценности;

другие доказательства.

Что известно об автомобилях

Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тысяч евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тысяч евро – доказательства того, что они приобретены на средства, полученные в результате мошенничества.

По исполнению запроса немецких коллег украинские правоохранители нашли эти два элитных автомобиля и обеспечили наложение ареста на них в рамках международного сотрудничества.

Без скоординированных действий иностранных и украинских компетентных органов выполнение таких запрашиваемых действий было бы невозможным. Украина последовательно развивает систему международного сотрудничества во время уголовного производства, что позволяет оказывать правовую помощь и передавать доказательства другим странам, в частности по делам о компьютерных преступлениях,

– добавила Ирина Венедиктова.

Обратите внимание! Установлено, что схема мошенничества, связанная с инвестированием в несуществующие финансовые продукты, организована гражданами Украины.

Преступление было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах.

Большинство фигурантов разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

Украина передала Германии элитные авто международных мошенников / Фото Офиса генпрокурора

Украина передала Германии элитные авто международных мошенников: смотрите видео