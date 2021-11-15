Передача машин відбулася 13 – 14 листопада у міжнародному пункті пропуску "Бориспіль-аеропорт". Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
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Наразі відбулася перша з часу приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна – автомобілів еліт-класу,
– зазначила вона.
Генпрокурорка вказала, що раніше іноземним країнам передавались вилучені з обігу:
- речі;
- культурні цінності;
- інші докази.
Що відомо про автомобілі
Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тисяча євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тисяча євро, є доказами того, що вони придбані коштом, отриманим внаслідок шахрайств.
На виконання запиту німецьких колег українські правоохоронці знайшли ці два елітні автомобілі та забезпечили накладення арештів на них у рамках міжнародного співробітництва.
Без скоординованих дій іноземних та українських компетентних органів, виконання таких запитуваних дій було б неможливим. Україна послідовно розбудовує систему міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, що дає змогу надавати правову допомогу та передавати докази до інших країн, зокрема у справах про комп'ютерні злочини,
– додала Ірина Венедіктова.
Україна передала Німеччині елітні авто міжнародних шахраїв / Фото Офісу генпрокурора
Україна передала Німеччині елітні авто міжнародних шахраїв: дивіться відео