Символично: Ламбрехт в Одессе испугали сирены, так что разговор с Резниковым о ПВО провели в укрытии

Во время визита министра обороны Германии Кристине Ламбрехт в Одессу в городе объявили воздушную тревогу, поэтому политику пришлось прятаться в бункере.

Министр обороны Германии пряталась в укрытии

Она встретилась в Одессе со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Это был первый визит Ламбрехт в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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Поскольку во время визита Ламбрехт раздалась воздушная, министрам пришлось говорить об обороне Украины в бункере. Тревога продолжалась около 45 минут. Резников заявил, что россияне выпустили ракету "Калибр", вероятнее всего, с корабля.

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Там же в бункере он призвал Ламбрехт предоставить Украине противокорабельные ракеты.

По словам немки, ситуация показала, насколько важно быстро поставить первый обещанный блок наземной системы противовоздушной обороны "Iris-T SLM". Ламбрехт пообещала, что поставки пройдут в течение нескольких дней.

Украина сейчас переживает невероятное количество авиаударов, и поэтому так важно, чтобы мы оказывали еще большую поддержку с точки зрения противовоздушной обороны. В этом она может на нас рассчитывать,

– сказала глава министерства обороны ФРГ.

К слову, производимых специально для Украины систем противовоздушной обороны IRIS-T нет на вооружении немецкой армии. Украине должны передать 4 системы.

Что такое IRIS-T SLM это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. IRIS-T SLM предназначен для уничтожения воздушных целей. В основном его используют против самолетов, вертолетов, крылатых и даже баллистических ракет. Главная особенность таких ракет состоит в том, что они имеют комбинированную систему наведения на цель, сочетающую в себе различные цифровые технологии. А это гарантирует 100-процентное попадание в цель.

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