Деньги обнаружили местные коммунальщики, которые и чистили забитую канализацию. Об этом рассказал городской голова Роман Казновецкий, опубликовав соответствующее видео.
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Кому-то мешали деньги
Украинцы любят смывать в унитаз что не надо, на что часто жалуются коммунальщики, ведь все, кроме туалетной бумаги и жидкостей, забивает канализационные стоки. Однако такую находку коммунальщики Лановцев обнаружили впервые. Кто-то слил в унитаз настоящие обожженные евро и фунты.
Сколько средств человек "израсходовал" в унитаз подсчитать невозможно. Ведь часть денег ушла в канализацию.
Работники коммунального предприятия обнаружили обожженные купюры. Деньги настоящие. Это в основном евро и фунты. По словам работников, было найдено до семисот евро только сотнями, сколько их сбежало в канализацию на данный момент не известно. Коммунальщики извлекли только те, которые забили канализационные стоки,
– сказал он.
Почему деньги попали в канализацию в городе не знают и из местных жителей никто не узнавал. Однако мэр города попросил украинцев держать деньги в банке, а еще лучше донатить на ВСУ.
Уважаемые жители Лановецкого общества и Украины. Не забивайте канализацию. Используйте банковские учреждения. Лучше донатьте на ВСУ,
– написал Роман Казновецкий.