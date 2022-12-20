Гроші виявили місцеві комунальники, які власне й чистили забиту каналізацію. Про це розповів міський голова Роман Казновецький, опублікувавши відповідне відео.

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Комусь заважали гроші

Українці люблять змивати в унітаз що не треба, на що часто скаржаться комунальники, адже все, окрім туалетного паперу та рідин забиває каналізаційні стоки. Проте таку знахідку комунальники Ланівців виявили вперше. Хтось злив в унітаз справжні обпалені євро та фунти.

Скільки коштів людина "витратила" в унітаз підрахувати неможливо. Адже частина грошей пішла в каналізацію.

Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі не відомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки,

– сказав він.

Чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають й з місцевих жителів ніхто не дізнавався. Проте мер міста попросив українців тримати гроші в банку, а ще краще – донатити на ЗСУ.

Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ,

– написав Роман Казновецький.