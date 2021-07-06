На родине Санта Клауса зафиксировали рекордную за 100 лет жару

В Лапландии 4 июля жара побила столетний рекорд. Температура воздуха там прогрелась до +33,6 градуса.

Это максимальный показатель с 1914 года. В целом этим летом температурные рекорды бьют все страны Северной Европы. В некоторых регионах даже зафиксировали +34 градуса.

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По данным Национального метеорологического института Финляндии и нескольких институтов Швеции и Норвегии, в июне 2021 года удалось зафиксировать температуру, самую высокую с 1844 года.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация только осложнится. Мир переживает климатический кризис. В частности, она вызвала ряд бедствий на европейском и североамериканском континентах.

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На протяжении последних недель от жары страдает Финляндия. Люди даже подумали, что в городе Оулу удалось зафиксировать температурный рекорд, однако впоследствии выяснилось, что это была курьезная ошибка.

Также в ООН признали, что Антарктида установила новый температурный рекорд. Там зафиксировали 18,3 градуса выше нуля.

В эпицентре жары оказалась Канада. Там температура воздуха прогрелась до +50 градусов. Жертвами аномального потепления уже стали около 500 человек.

Лапландия – Родина Санта Клауса. Он живет там в городке Рованиеми. По легенде, Санта покидает свой дом во время Рождества, чтобы раздать детям подарки.