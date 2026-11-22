Россияне считали эту систему ПВО одной из самых надежных и даже доверили ей охрану резиденции Путина. Но украинские дроны добрались до нее на оккупированной Донецкой области – и от дорогостоящей техники остались лишь руины.

Об успешной операции сообщили в Lasar’s Group НГУ.

Как украинские военные уничтожили "Панцирь-С1"?

Операция была проведена исключительно силами Lasar’s Group. Экипажи, пилоты и аналитики совместно организовали разведку и поражение цели.

Один из беспилотников подразделения зафиксировал момент атаки – на кадрах видно, как российский комплекс охватывает яркое пламя.

В Lasar’s Group отметили, что россияне пытаются скрывать такие системы в глубине временно оккупированных территорий. Однако это не помешало украинским военным обнаружить и уничтожить цель в Донецкой области.

Как уничтожили вражеский ЗРГК: смотрите видео

Чем особенный российский комплекс "Панцирь-С1"?

"Панцирь-С1" – зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты военных объектов и других важных целей от авиации, ракет и беспилотников. Российская пропаганда активно рекламирует его как одну из самых эффективных систем противовоздушной обороны.

В частности, такие комплексы использовались для охраны резиденции Владимира Путина на Валдае. Однако украинские военные неоднократно доказывали, что даже широко разрекламированная российская техника не является неуязвимой.

В Lasar’s Group подчеркнули, что продолжают систематически уничтожать российскую ПВО и пообещали и в дальнейшем сообщать о результатах таких операций.

Напомним, ранее мы писали о том, как операторы дронов 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Тогда под точные удары беспилотников также попали наземные роботизированные комплексы захватчиков.