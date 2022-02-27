"Добро пожаловать в ад": оккупанты встретили яростное сопротивление в Украине и молят о помощи

Украина уже перечеркнула планы Кремля на скорую победу и продолжает оказывать безумное сопротивление. Оккупанты не были готовы к этому. Кроме того, с перехваченным разговором российских оккупантов создали яркое видео.

Из разговора понятно, что оккупанты находились на территории Киевской области.

Достойно внимания "Русский корабель, иди на**й: украинец создал невероятное видео

Украинцы устроили ад для россиян

По словам российского захватчика, на мосту из Гостомеля в Киев они попали под обстрел. Результат следующий:

техника уничтожена полностью,

часть личного состава отходит в сторону аэропорта через лес и будут думать, что делать дальше,

другие русские отряды тоже были разбиты, но они были тогда были в Гостомеле. Отходить не могут, ведь имеют раненых и убитых (трехсот и двухсот соответственно)

Представитель армии-агрессора на видео призвал о помощи и передать эти данные в округ, поскольку "нужна поддержка, помощь, нас надо вытягивать". На видео можно увидеть многое уничтоженной российской техники. А концовка этого ролика просто непревзойденная. Украинец четко заявляет: "Добро пожаловать в ад"

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