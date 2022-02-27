З розмови зрозуміло, що окупанти перебували на території Київської області.

Варте уваги "Руский карабль, иди на**й: українець створив неймовірне відео

Українці влаштували пекло для росіян

За словами російського загарбника, на мості з Гостомеля на Київ вони потрапили під обстріл. Результат наступний:

техніка знищена повністю,

частина особового складу відходить у сторону аеропорту через ліс та будуть думати що робити далі,

інші російські загони теж були розбиті, але вони тоді були у Гостомелі. Відходити не можуть, адже мають поранених та вбитих (трьохсоті та двохсоті відповідно)

Представник армії-агресора на відео закликав про допомогу та передати ці дані в округ, оскільки "потрібна підтримка, допомога, нас треба витягувати". На відео можна побачити багато знищеної російської техніки. А кінцівка цього ролика просто неперевершена. Українець чітко заявляє: "Ласкаво просимо до пекла".

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