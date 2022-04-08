В Латвии 9 мая этого года станет днем памяти о погибших в войне украинцах

Сейм Латвии принял решение объявить 9 мая 2022 года днем траура по погибшим в войне украинцам. Такое предложение поддержал 61 депутат.

Однако против этого выступили 18 депутатов. Во время дебатов они предлагали выбрать другую дату – 24 февраля – день, когда Россия напала на Украину.

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Те, кто выступил против, аргументировали свою позицию тем, что день траура 9 мая выглядит как скрытый запрет отмечать День победы и "использование войны в Украине для внутриполитических целей".

Принятое постановление предусматривает, что 9 мая все государственные флаги приспустят. На резиденции президента, здании правительства и Сейма рядом разместят и флаг Украины.

Кроме того, в этот день запрещено проводить развлекательные мероприятия. Власть не будет выдавать разрешения на это.

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