Однак проти цього виступили 18 депутатів. Під час дебатів вони пропонували обрати іншу дату – 24 лютого – день, коли Росія напала на Україну.

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Ті, хто виступив проти, аргументували свою позицію тим, що день жалоби 9 травня виглядає як прихована заборона відзначати День перемоги та "використання війни в Україні для внутрішньополітичних цілей".

Ухвалена постанова передбачає, що 9 травня усі державні прапори приспустять. На резиденції президента, будівлі уряду та Сейму поруч розмістять і прапор України.

Крім того, цього дня заборонено проводити розважальні заходи. Влада на них не видаватиме дозвіл.

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