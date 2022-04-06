Далі ця сума може лише зрости. Про це заявив латвійський міністр юстиції Яніс Борданс.

Читайте також Іntel засудив Росію та заявив про негайне припинення бізнесу у країні-агресорці

Заморожений автопарк також оцінюється у кілька мільйонів євро.

Водночас, за словами міністра, наразі немає інформації про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще ціннішими. Серед них може бути й небезпечний вантаж у латвійських портах, про який держава "має подбати належним чином".

До речі, уряд Латвії розглядав можливість передати у власність держави російські підприємства, які потрапили під санкції.

Борданс наголосив, що цей процес має бути максимально вигідний з погляду економіки держави.

Це може вас зацікавити – Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії: відео