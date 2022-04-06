Відповідна інформація з'явилась у пресі з посиланням та компанію. Про це стало відомо 6 квітня.

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Корпорація Intel Corp покидає Росію

Intel Corp призупиняє всі бізнес-операції в Росії. Рішення вступає в дію негайно,

– мовиться у повідомленні.

Також у компанії пояснили, що хочуть звести до мінімуму збої в глобальних операціях.

"Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну Росії проти України та закликаючи до швидкого повернення до миру", – додали в компанії.

За даними "Голосу Америки", там працює 1,2 тисячі працівників. Intel виробляє багато напівпровідників.

До речі, США пообіцяли оприлюднити 6 квітня додаткові санкції проти Росії.

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