В Латвии перестанет работать "Яндекс такси": названа причина

Автотранспортная дирекция (АТД) Латвии приняла решение аннулировать регистрацию сервиса "Яндекс.Такси". Также власти страны намерены заблокировать мобильное приложение Yandex Go.

Такое решение было принято после установления того, что приложение обеспечивает активный обмен данными с русскими серверами. Об этом сообщила представитель АТД Зане Плоне.

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В Латвии перестанет работать "Яндекс такси"

По словам Плоне, с точки зрения Латвии активный обмен данными с российскими серверами является угрозой национальной безопасности страны.

Так, решение означает, что всем поставщикам услуг электронной связи будет разослано указание на блокировку мобильного приложения и его вебсайт Yandex Go.

С 23 марта перевозчикам будет запрещено использовать приложение Yandex Go, а сервис не сможет предоставлять услуги на территории Латвии. Плоне также добавила, что согласно закону об автоперевозках, водители и перевозчики, которые продолжат использовать Yandex Go после 23 марта, могут быть оштрафованы.

Дирекция готовит запрос о блокировке мобильного приложения и сайта Yandex Go, который будет направлен всем предприятиям электронной связи в стране.

Отметим, что управление автомобильного транспорта уже временно блокировало Yandex Go в марте 2020 года, поскольку компания не была зарегистрирована в УГАИ, но продолжала предоставлять транспортные услуги.

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