Авария произошла 8 августа в Прикульской волости во время взлета воздушного судно. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Управления гражданской авиации Латвии.
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Погиб пилот самолета
На момент инцидента в самолете находились двое граждан Литвы.
- В результате катастрофы погиб пилот.
- Пассажира с травмами госпитализировали.
Известно, что пострадавший самостоятельно выбрался из воздушного судна.
Полиция открыла уголовное производство и сейчас работает на месте происшествия, пытаясь выяснить причины трагического инцидента.