Аварія сталася 8 серпня в Прикульській волості під час зльоту повітряного судно. Наразі на місці події працюють спеціалісти Управління цивільної авіації Латвії.

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Загинув пілот літака

На момент інциденту в літаку перебували двоє громадян Литви.

  • Внаслідок катастрофи загинув пілот.
  • Пасажира з травмами госпіталізували.

Відомо, що постраждалий самостійно вибрався з повітряного судна.

Поліція відкрила кримінальне провадження та наразі працює на місці події, намагаючись з'ясувати причини трагічного інциденту.