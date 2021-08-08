Аварія сталася 8 серпня в Прикульській волості під час зльоту повітряного судно. Наразі на місці події працюють спеціалісти Управління цивільної авіації Латвії.

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Загинув пілот літака

На момент інциденту в літаку перебували двоє громадян Литви.

Внаслідок катастрофи загинув пілот.

Пасажира з травмами госпіталізували.

Відомо, що постраждалий самостійно вибрався з повітряного судна.

Поліція відкрила кримінальне провадження та наразі працює на місці події, намагаючись з'ясувати причини трагічного інциденту.

Зверніть увагу! Представник Агентства цивільної авіації Айвіс Вінцевс повідомив, що при зльоті легкомоторний літак не зміг вирівнятися і набрати висоту, після цього він впав на землю.