Аварія сталася 8 серпня в Прикульській волості під час зльоту повітряного судно. Наразі на місці події працюють спеціалісти Управління цивільної авіації Латвії.
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Загинув пілот літака
На момент інциденту в літаку перебували двоє громадян Литви.
- Внаслідок катастрофи загинув пілот.
- Пасажира з травмами госпіталізували.
Відомо, що постраждалий самостійно вибрався з повітряного судна.
Поліція відкрила кримінальне провадження та наразі працює на місці події, намагаючись з'ясувати причини трагічного інциденту.