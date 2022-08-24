В Латвии снесли советский памятник: из-за этого у россиян очень "подгорает"

В Риге снесли памятник "освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Из-за этого в россии очень возмутились.

В результате следственный комитет россии возбудил уголовное дело. Об этом информирует 24 канал.

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У россиян "подгорело"

В следственном комитете заявили, что "действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов россии в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом".

Кроме того, глава комитета Александр Бастрыкин поручил следователям "дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности".

Кстати, решение о сносе памятника в Риге приняли депутаты Сейма Латвии. 23 августа завершили демонтаж трех больших фигур. Полностью снести монумент обещают до 15 ноября.

Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма

Сейм Латвии 11 августа признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.

Латвийские политики подчеркнули, что россия уже много лет поддерживает и финансирует террористов. Делает это кремль разными способами.

"россия – крупнейший поставщик оружия для режима Асада в Сирии и принудительный орган по делам об отравлении семьи Скрипачей и сбитии самолета MH-17. , – заявил глава комиссии по иностранным делам Сейма Рихардс Кольс.

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