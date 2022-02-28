Латвия хочет лишить гражданства совладельца Альфа-Банка Петра Авена, – СМИ

28 февраля 2022 , 16:49
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NEXTA

СМИ сообщают, что Латвия планирует лишить гражданства Петра Авена. Это один из владельцев Альфа-Банка, входящий в 200 самых богатых людей России.

Накануне Авен попал в санкционный список ЕС вместе с другими российскими олигархами, приближенными к Путину. Правда, этот список пока не был утвержден.

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Латвия тоже не планирует стоять в стороне.

Латвия хочет лишить гражданства совладельца Альфабанка, крупного российского бизнесмена Петра Авена,
– сообщили журналисты.

Когда его лишат гражданства, еще не сообщили.

Автор: Анастасія Кушпіт