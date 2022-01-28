Латвия намерена отправить своих военных в Украину

Латвия серьезно рассматривает возможность отправки солдат Национальных вооруженных сил на учебную операцию в Украину. Соответствующий документ подготовило Министерство обороны Латвии.

Соответствующий документ должен быть рассмотрен правительством. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Важно Угроза вторжения России: какие страны предоставляют или блокируют поставки оружия Украине

В то же время проект уже передали на согласование:

Министерству финансов,

Министерству юстиции,

Министерству иностранных дел.

Так, документ предусматривает участие латвийских военных в канадской операции Unifier на территории Украины. Представитель Минобороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что ранее, по запросу украинского правительства, была организована операция армии Канады для поддержки оборонительных сил Украины.

Однако в ведомстве пока не сообщают, сколько военных планируется отправить в Украину и в каком регионе будет расположена их база.

Что известно об этой операции

Операция Unifier – это военная тренировочная миссия вооруженных сил Канады, которая началась в 2015 году в ответ на просьбу правительства Украины о поддержке Силовых структур Украины. Операция помогает формировать и увеличивать возможности и способности наших ВСУ, вместе с этим работая в направлении достижения взаимосовместимости с НАТО.

Канада каждые полгода отправляет в Украину группу из примерно 200 членов военных. Они прибывают со всех уголков Канады. Военнослужащих выбирают на основе навыков, которые они вносят в учебную программу.

Как Латвия помогает Украине бороться с агрессией России

На фоне угрозы вторжения России в Украину Литва и Латвия предоставят нашим военным американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Это стало возможным после одобрения Госдепом США.

Министр обороны Латвии возмутился поведением Германии в отношении Украины. Артис Пабрикс назвал отказ Берлина предоставить ВСУ оружие "позорным".

Члены вооруженных сил Канады должны были находиться в Украине до конца марта 2022 года. Отметим, по словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, их военные инструкторы продолжат находиться в Украине в рамках операции до 2025 года.



Какие страны предоставили или планируют оказывать помощь Украине / инфографика 24 канала