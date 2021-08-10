На помощь пограничникам направят военных. Они могут использовать физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения в Беларусь людей, которые незаконно перешли государственную границу.

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Где будет действовать режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать со среды, 11 августа, до 10 ноября в:

Лудзенском крае;

Красиловском крае;

Аугшдаугавском крае;

городе Даугавпилс.

Помогать пограничниками будут вооруженные силы и полиция. Они вместе будут убеждаться в том, что нелегальные мигранты отправятся обратно в Беларусь. Соответствующее решение приняло правительство.

Почему ввели чрезвычайное положение

Введение чрезвычайного положения прокомментировали премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр внутренних дел Мария Голубева. Они объяснили решение, мол, большим количеством нелегальных мигрантов – это гибридная война, которую объявил Европейский Союз.

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Как отметили в МВД, следует создать специальное место, где бы размещали лиц, которые незаконно пересекли границу. А также тех, кто подал заявки о присвоении или беженца, или альтернативного статуса.

Ситуация в Литве

Напомним, что Литва 3 июля из-за мигрантов объявила чрезвычайную ситуацию. Министерство внутренних дел страны планировало ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Но президент государства Гитанас Науседа заявил, что пока это не надо делать.

Из-за миграционного кризиса в Литве Украина решила предоставить государству гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.