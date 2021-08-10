На допомогу прикордонникам направлять військових. Вони можуть використовувати фізичну силу і спеціальні засоби для негайного повернення в Білорусь людей, які незаконно перейшли державний кордон.

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Де діятиме режим НС

Режим надзвичайної ситуації діятиме з середи, 11 серпня, до 10 листопада у:

Лудзенському краї;

Красилівському краї;

Аугшдаугавському краї;

місті Даугавпілс.

Допомагатимуть прикордонниками збройні сили та поліція. Вони разом переконуватимуться в тому, що нелегальні мігранти відправляться назад у Білорусь. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Чому ввели надзвичайний стан

Введення надзвичайного стану прокоментували прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш і міністерка внутрішніх справ Марія Голубєва. Вони пояснили рішення, мовляв, велика кількість нелегальних мігрантів – це гібридна війна, яку оголосив Європейський Союз.

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Як зазначили у МВС, варто створити спеціальне місце, де б розміщували б особи, які незаконно перетнули кордон. А також тих, хто подав заявки про присвоєння або біженця, або альтернативного статусу.

Ситуація у Литві

Нагадаємо, що Литва 3 липня через мігрантів оголосила надзвичайну ситуацію. Міністерство внутрішніх справ країни планувало ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Але президент держави Гітанас Науседа заявив, що наразі це не треба робити.

Через міграційну кризу в Литві Україна вирішила надати державі гуманітарну допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.