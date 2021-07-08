Об этом сообщили в генеральной прокуратуре балтийской страны. Однако причины отказа пока не комментируют.
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Просьбу следует отклонить
Стоит заметить, что главы МИД и минюста Эдгар Ринкевичс и Янис Борданс в феврале заявляли, что просьбу выдать белорусских оппозиционеров следует отклонить.
- В латвийском законодательстве предусмотрен отказ в выдаче человека, если речь идет о политических мотивах.
К слову, проверяя запрос о выдаче, генпрокуратура может попросить МИД и учреждения госбезопасности дать свою оценку ситуации, чтобы выяснить:
- не просят ли выдать человека по политическим мотивам;
- не связана ли просьба с намерением власти другого государства начать уголовное преследование человека;
- не просят ли выдать человека, чтобы наказать его за политические взгляды.
В Беларуси осудили Бабарыко
- В Беларуси 6 июля приговорили к 14 годам заключения оппозиционера Виктора Бабарыко.
- Его задержали в июне 2020 года после заявления о желании идти на выборы главы государства.
- Главу "Белгазпромбанка" считали одним из главных соперников Лукашенко.
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