Про це повідомили у генеральній прокуратурі балтійської країни. Однак причини відмови поки не коментують.
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Прохання слід відхилити
Варто зауважити, що глави МЗС і мін'юсту Едгар Рінкевичс й Яніс Борданс у лютому заявляли, що прохання видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.
- У латвійському законодавстві передбачена відмова у видачі людини, якщо йдеться про політичні мотиви.
До слова, перевіряючи запит про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки дати свою оцінку ситуації, щоб з'ясувати:
- чи не просять видати людину з політичних мотивів;
- чи не пов'язане прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування особи;
- чи не просять видати особу, щоб покарати її за політичні погляди.
У Білорусі засудили Бабарико
- У Білорусі 6 липня засудили до 14 років ув'язнення опозиціонера Віктора Бабарико.
- Його затримали у червні 2020 року після заяви про бажання йти на вибори глави держави.
- Очільника "Белгазпромбанку" вважали одним із головних суперників Лукашенка.
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