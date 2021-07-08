Про це повідомили у генеральній прокуратурі балтійської країни. Однак причини відмови поки не коментують.

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Прохання слід відхилити

Варто зауважити, що глави МЗС і мін'юсту Едгар Рінкевичс й Яніс Борданс у лютому заявляли, що прохання видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.

У латвійському законодавстві передбачена відмова у видачі людини, якщо йдеться про політичні мотиви.

До слова, перевіряючи запит про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки дати свою оцінку ситуації, щоб з'ясувати:

чи не просять видати людину з політичних мотивів;

чи не пов'язане прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування особи;

чи не просять видати особу, щоб покарати її за політичні погляди.

Зверніть увагу! Валерій Цепкало – це білоруський політик, який йшов на президентські вибори у 2020 році. Однак режим Лукашенка не зареєстрував опозиціонера кандидатом.

У Білорусі засудили Бабарико

У Білорусі 6 липня засудили до 14 років ув'язнення опозиціонера Віктора Бабарико.

Його затримали у червні 2020 року після заяви про бажання йти на вибори глави держави.

Очільника "Белгазпромбанку" вважали одним із головних суперників Лукашенка.

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