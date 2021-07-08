Про це повідомили у генеральній прокуратурі балтійської країни. Однак причини відмови поки не коментують.

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Прохання слід відхилити

Варто зауважити, що глави МЗС і мін'юсту Едгар Рінкевичс й Яніс Борданс у лютому заявляли, що прохання видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.

  • У латвійському законодавстві передбачена відмова у видачі людини, якщо йдеться про політичні мотиви.

До слова, перевіряючи запит про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки дати свою оцінку ситуації, щоб з'ясувати:

  • чи не просять видати людину з політичних мотивів;
  • чи не пов'язане прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування особи;
  • чи не просять видати особу, щоб покарати її за політичні погляди.

У Білорусі засудили Бабарико

  • У Білорусі 6 липня засудили до 14 років ув'язнення опозиціонера Віктора Бабарико.
  • Його затримали у червні 2020 року після заяви про бажання йти на вибори глави держави.
  • Очільника "Белгазпромбанку" вважали одним із головних суперників Лукашенка.

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