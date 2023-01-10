Латвия передает Киеву еще 10 современных автобусов и гуманитарную помощь, – Кличко

Латвия продолжает поддерживать Украину во время полномасштабной войны. В Киев отправили еще десять современных автобусов и гуманитарную помощь.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также выложил ролик, который прислал ему глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс накануне визита в Киев.

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10 современных городских автобусов отправились сегодня из Риги в Киев. Это помощь наших латвийских друзей. Также в автобусах идет гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии. Возглавил делегацию в Киев глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что это уже второй визит Смилтенса в Киев с начала широкомасштабного российского вторжения.

"В конце апреля прошлого года он, тогда вицемер Риги, уже приезжал в столицу Украины и передавал от Риги 11 автобусов и гуманитарную помощь. Все автобусы, которые тогда получил Киев, работают на маршрутах столицы", – отметил Кличко.

Накануне Виталий Кличко сообщал, что финский город Тампере передал Киеву три пассажирских автобуса и гуманитарную помощь.