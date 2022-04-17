Латвия передала суду в Гааге 100 тысяч евро на расследование преступлений в Украине

Латвия предоставила Международному уголовному суду 100 тысяч евро. Эти деньги направили на расследование военных преступлений россиян в Украине.

С таким предложением выступил министр юстиции Латвии Янис Борданс. Правительство его поддержало.

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Борданс призвал другие страны также вносить добровольные взносы в расследование. Кроме того, следует привлекать экспертов. Ведь военные преступники должны быть наказаны как можно быстрее, а дальнейшая агрессия России против Украины – прекращена.

Напомним, Международный уголовный суд в марте объявил о начале расследования военных преступлений в Украине. С такой просьбой к служителям Фемиды обратились 42 страны.

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