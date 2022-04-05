Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека

После зверств российских солдат в Киевской области на Западе звучат заявления об исключении России из Совбеза ООН. Такую инициативу уже поддержала Латвия.

Страна будет голосовать за такое предложение соответственно. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

К теме США хотят, чтобы Россию отстранили от Совета по правам человека

Латвия поддерживает исключения России из Совета ООН по правам человека и будет голосовать. Это страна, которая начала войну против Украины, грубо и системно нарушает права человека,

– написал он.

Ринкевичс также добавил, что военным преступлениям не место в Совбезе ООН.

Эксперт считает, что Путин хочет превратить в Бучу всю Украину: смотрите видео